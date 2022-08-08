08 августа 2022, 11:46
Пьяный пенсионер попал в ДТП в Оренбургской области
В селе Шарлык Шарлыкского района Оренбургской области накануне произошло ДТП с участием пенсионера. Автомобиль мужчины в результате аварии оказался в кювете, написал сайт 56orb.ru.
Как уточнили в региональном МВД, 76-летний водитель Иж-2126-30, двигаясь по улице Родимцева, на скорости слетел в кювет. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.
В результате случившегося никто не пострадал. Мужчину привлекли к административной ответственности.