Происшествия 30 августа 2023, 23:00 Пьяный пенсионер из Ростовской области сбил двух пешеходов и попытался скрыться

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Нетрезвый 75-летний водитель сбил двух пешеходов в Ростовской области и попытался скрыться с места происшествия. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по региону.

Во вторник, 29 августа, пенсионер за рулем Subaru Forester направлялся по улице Ворошилова в городе Каменске-Шахтинском. На пересечении с проспектом Карла Маркса он сбил двух девочек 12 и 17 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

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После аварии мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его не пропустили очевидцы случившегося. Полицейские доставили злоумышленника на освидетельствование, которое показало наличие алкоголя в крови.

Пострадавших подростков госпитализировали.