Происшествия 19 февраля 2023, 11:11 Пьяный пассажир устроил стриптиз в аэропорту Шереметьево РЕН ТВ: полуголый дебошир устроил скандал в аэропорту Шереметьево

Читать 360tv в

Неадекватный пассажир показал стриптиз на взлетно-посадочной полосе в московском аэропорту Шереметьево. Скандал произошел утром в воскресенье, 19 февраля, перед вылетом рейса в Казань, сообщил РЕН ТВ.

За дебош мужчину высадили из самолета и сняли с рейса. Но он продолжил хулиганить на взлетно-посадочной полосе: начал срывать с себя одежду и полуголым бросился бежать, не обращая внимание на сильную метель.

Реклама

По данным Telegram-канала Mash, полуголого дебошира задержали в аэропорту Домодедово. Якобы он громко разговаривал и нецензурно выражался во время инструктажа бортпроводников.

Реклама

В середине января самолет «Аэрофлота» из Москвы в Гоа экстренно посадили в Узбекистане из-за пьяного дебошира из России на борту. На рейсе из Бангкока в Москву произошла потасовка, а после у одной из пассажирок начались роды.