Пьяный пассажир устроил дебош во время полета из Эвенска в Магадан

Правоохранительные органы проводят проверку после дебоша, который устроил пассажир рейса Эвенск — Магадан. Мужчина может получить до 15 суток ареста.

Во время посадки самолета из Эвенска в аэропорту Магадана пассажир вел себя неадекватно: нецензурно выражался, вставал с кресла, на замечания не реагировал, создавал угрозу безопасного полета. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. В итоге в аэропорту 35-летнего мужчину задержала транспортная полиция и отвела в дежурную часть.

«По нашей информации, он был пьян. К сожалению, никто не снял происходящее на видео, так что для возбуждения уголовного дела не хватает материалов», — рассказал РИА «Новости» начальник линейного отдела полиции в аэропорту города Магадана Станислав Маюров.

Он отметил, что дебоширу тем не менее грозит наказание: либо штраф, либо 15 суток ареста. В МВД заявили, что составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения».