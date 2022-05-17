Пьяный пассажир разгромил пункт досмотра в аэропорту Владивостока

Во Владивостоке пьяный мужчина устроил погром в аэропорту. Дебошира задержали полицейские вместе с представителями службы авиационной безопасности, но и в участке он умудрился набедокурить.

Зачинщиком оказался житель Алтайского края. Ночным рейсом он планировал улететь в Петропавловск-Камчатский, но по неустановленным причинам отказался от посадки в самолет.

Мужчина спустился в зону хранения багажа и начал крушить все на своем пути: повредил рамку металлодетектора, монитор и системный блок компьютера в пункте досмотра.

После задержания буйный пассажир сломал оборудование видеонаблюдения в участке. Медицинское освидетельствование показало, что он пьян. Сотрудники полиции на транспорте составили в отношении мужчины два протокола об административных правонарушениях.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по факту умышленного повреждения имущества правоохранители начали проверку. По ее результатам решат вопрос о возбуждении уголовного дела против дебошира.