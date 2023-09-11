Эксклюзив 11 сентября 2023, 11:57 Пьяный пассажир пытался выйти из самолета на высоте в 10 тысяч километров «Аэрофлот»: пытавшегося открыть дверь самолета передали полиции после посадки Unsplash

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Пассажир рейса, следовавшего из Таиланда в Москву, попытался открыть дверь самолета в невменяемом состоянии. Запрещенные вещества, предположительно, он принял в Бангкоке перед взлетом, сообщил Telegram-канал Shot. В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили «360», что мужчина был пьян.

По данным канала, россиянин летел из отпуска «Аэрофлотом» девять часов. Ему якобы стало тесно в салоне экономкласса, и мужчина решил «выйти» из самолета раньше прибытия.

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«На высоте 10 тысяч километров мужчина встал и прямиком пошел к выходу. <…> Но дверь предательски не открылась» — указали в публикации.

В пресс-службе «Аэрофлота» уточнили, что пассажир летел рейсом SU273 Бангкок — Москва.

«Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа», — рассказали представители перевозчика.

Для ликвидации угрозы безопасности бортпроводники задержали буйного мужчину и передали его правоохранителям после посадки.

Схожая история с аварийным выходом произошла на рейсе Чита — Москва. Вылет самолета задержали, потому что одна из пассажирок решила проверить, как работает трап, и открыла дверь самолета. Позже она заявила полицейским, что дернула рычаг, когда пыталась устроиться в кресле.