Происшествия 25 марта 2023, 09:11 Пьяный пассажир поджег троллейбус в Новокузнецке Telegram

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Пьяный 57-летний пассажир поджег троллейбус в Новокузнецке. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Кемеровской области.

Диспетчер трамвайно-троллейбусного управления позвонила в полицию вчера около 23:00. Оказалось, на конечной остановке один из пассажиров отказался выходить и потребовал развернуться: ему нужно было в другую сторону. Водитель испугалась и послушалась, но на одной из остановок вместе с кондуктором выбежала из транспорта. Мужчина разозлился, прошел в кабину, разлил и поджег водку и скрылся. Очевидец помог потушить пожар.

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Оказалось, поджигатель далеко не убежал — просто решил пересесть в автобус. Там его и задержали полицейские. Он был сильно пьян и не смог даже объяснить свои поступки.

Правоохранители уже составили протоколы по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном повреждении имущества, уточнили в ГУ МВД по региону.