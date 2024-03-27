Происшествия 27 марта 2024, 11:55 Пьяный пассажир изрезал тюменского таксиста ножом и угнал его иномарку

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Суд в Тюмени вынес приговор мужчине, который напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области.

Установлено, что фигурант, находясь в состоянии опьянения, поссорился с водителем, так как не мог оплатить поездку. В ходе конфликта пассажир несколько раз ударил мужчину лезвием, после чего скрылся на его иномарке.

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Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении.