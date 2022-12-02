Происшествия 02 декабря 2022, 04:06 Пьяный пассажир избил бортпроводника во время полета Пьяного мужчину задержали за нападение на бортпроводника во время полета в Новосибирск

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Пьяный пассажир напал на бортпроводника в самолете авиакомпании S7, который следовал по маршруту «Южно-Сахалинск-Новосибирск». После приземления его задержала транспортная полиция.

Как сообщила пресс-служба сибирского управления на транспорте МВД РФ, экипаж самолета еще в воздухе пожаловался на пьяного и разбушевавшегося пассажира. После приземления правоохранители задержали 42-летнего мужчину. Выяснилось, что он был ранее судим за истязания и угрозу убийства. Домой, в Новосибирск, он возвращался с вахты на Дальнем Востоке.

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Полицейские рассказали, что сразу после отправления мужчина начал вести себя агрессивно, материться и мешать работе экипажа. Также он приставал к попутчикам, желая завязать драку. В итоге пострадал старший бортпроводник. Задержанный ударил его ребром ладони по бедру.

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Капитан воздушного корабля попытался успокоить дебошира, но мужчина не реагировал на просьбы, поэтому пришлось вызывать наряд полиции.

На пьяного пассажира завели протоколы об административном правонарушении. Сейчас решается вопрос о привлечении его к уголовной ответственности за хулиганство.