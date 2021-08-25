Пьяный парень напал на полицейского в Челябинске

В Челябинске полицейские задержали пьяного молодого человека, который напал на стража правопорядка. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

В ведомстве рассказали, что сегодня рано утром компания молодых людей распивала алкоголь на пешеходной зоне Кировка и вела себя агрессивно. Один их них нанес девушке телесные повреждения. При этом он не реагировал не требования полицейских прекратить противоправные действия. Молодой человек попытался скрыться от правоохранителей и применил к одному из них насилие. В его результате его задержали и доставили в отдел.