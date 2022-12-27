Происшествия 27 декабря 2022, 18:27 Пьяный отец жестоко избил новорожденную дочь в Ростове-на-Дону

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Житель Ростова-на-Дону жестоко избил свою новорожденную дочь. Ребенок находится в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь борются врачи, сообщил Nation News со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и конфликтовал со своей женой. В один момент он выхватил ребенка из рук матери и начал бить новорожденную девочку по голове.

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Отмечается, что мужчина уже был ранее судим за различного рода преступления.

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