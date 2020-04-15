15 апреля 2020, 14:06
Пьяный отец угрожал поджечь дочь в Волгоградской области
Под Волгоградом девушка обратилась в полицию с заявлением на своего отца. Она сообщила, что он, будучи нетрезвым, угрожал ее поджечь после случившегося конфликта. Об этом написало ИА Nation News.
Инцидент произошел в городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Девушка прибежала в полицию и рассказала об угрозах отца.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за день до ЧП отец и дочь поссорились. На следующий день глава семьи в состоянии алкогольного опьянения облил свою 26-летнюю дочь бензином и угрожал ее убить. Девушке удалось сбежать.
Подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.