Пьяный отец угрожал поджечь дочь в Волгоградской области

Инцидент произошел в городе Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области. Девушка прибежала в полицию и рассказала об угрозах отца.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что за день до ЧП отец и дочь поссорились. На следующий день глава семьи в состоянии алкогольного опьянения облил свою 26-летнюю дочь бензином и угрожал ее убить. Девушке удалось сбежать.

Подозреваемого задержали. Против него завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет тюрьмы.