Пьяный отец сбил 3-летнюю дочь под Волгоградом. И сбежал

В Волгоградской области водитель сбил свою 3-летнюю дочь и скрылся. Девочку госпитализировали с травмами. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Мужчина сбил свою 3-летнюю дочь возле дома в хуторе Чувилевском. Он сел за руль, не имея водительских прав. После инцидента он незамедлительно скрылся с места и не помог девочке, сообщает «Блокнот Волгоград» со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. У девочки тяжелые травмы, она находится в больнице.

По данным ведомства, 34-летнего водителя удалось найти, в момент задержания он был пьян. Оказалось, что за день до аварии мужчина отсидел 10 суток за вождение в пьяном виде. Полиция выясняет детали произошедшего.

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