Пьяный отец ребенка обругал воспитательницу пермского детсада

Пьяный отец пришел в детский сад за дочкой. Воспитательница пыталась помешать ему, чтобы обезопасить ребенка. Однако мужчина стал кричать на сотрудницу, используя ненормативную лексику, и даже замахнулся кулаком.

«Он на меня руку поднимает. Ребенка забрал, ребенок весь в панике», — рассказала воспитательницу.

По информации департамента образования, в настоящее время проводится служебная проверка.

«Вчера вечером по вызову воспитателя в учреждение приезжали сотрудники полиции и ГБР (группы быстрого реагирования). Сегодня утром сотрудники департамента образования выехали на место, чтобы прояснить обстоятельства случившегося», — заявили в пресс-службе мэрии Перми.