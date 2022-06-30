Пьяный отец под Краснодаром едва не задушил дочь в коровнике, допрашивая о деньгах

Жителя села Спокойная Синюха в Краснодарском крае заподозрили в издевательствах над женой и маленькими детьми. Всему виной — алкоголь. В один из дней он едва не задушил дочь веревкой в коровнике.

Местные рассказали, что мужчина часто был подвыпившим, а под воздействием алкоголя становился неуправляемым и срывался на жене и детях.

В середине июня глава семейства снова принял на грудь и решил устроить допрос дочери — узнать, куда делись его деньги. Он обнаружил семью в коровнике, схватил веревку и начал душить девочку.

В надзорных органах заявили, что семья находится в статусе неблагополучной. Сейчас дети в больнице, их забрали от родителей.

«В ходе выполнения надзорных мероприятий с целью проверки соблюдения прав несовершеннолетних была выявлена семья, в которой несовершеннолетние дети находились в социально-опасном положении. Также выявлен факт жестокого обращения с детьми», — сообщили в соцзащите.

В отношении предполагаемого домашнего тирана возбудили уголовное дело по статье 156 УК России. А вот что делать с матерью — вопрос. Соседи рассказали, что она выпивала вместе с мужем, но во время издевательств защищала детей.