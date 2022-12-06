Происшествия 06 декабря 2022, 14:05 Пьяный оперуполномоченный из Балашихи протаранил три машины Полицейский на Range Rover выехал на встречку в Подмосковье и столкнулся с тремя авто Пресс-служба Следственного комитета

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Сотрудник полиции в Балашихе выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями, один человек погиб. В машине водителя нашли бутылку водки, но он отказался от освидетельствования. Мужчину задержали, рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области.

Авария произошла 5 декабря в 14:37 на четвертом километре Разинского шоссе. Range Rover не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя автомобилями. Водителя задержали.

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Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, забрали подушки безопасности, бутылку от водки, которую нашли в машине, и мобильный телефон.

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Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета Пресс-служба Следственного комитета

Следком рассказал, что погибла пассажирка одной из машин, но в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области заявили, что скончалась 44-летняя женщина — водитель. Пассажира ее машины госпитализировали.

В момент аварии оперуполномоченный муниципального управления МВД России «Балашихинское» ехал на личной машине по своим делам. В полиции заявили, что он отказался от освидетельствования.

Источник рассказал «360», что водителю 40 лет, и до службы в Подмосковье он работал в УВД по Центральному административному округу Москвы.

Мужчину уволили из правоохранительных органов, материалы по его делу передали в Следком. Теперь ему грозит наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека и совершенное в состоянии опьянения.