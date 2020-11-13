13 ноября 2020, 23:17
Пьяный нижегородец пригрозил медикам оружием, чтобы они отвезли его мать в больницу — СМИ
В Нижегородской области задержали пьяного мужчину, который открыл огонь из травматического пистолета, чтобы заставить врачей отвезти его мать в больницу. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, накануне скорая помощь приехала к больной женщине. Она отказалась ехать в больницу после осмотра. Однако ее пьяный сын настаивал на обратном и пригрозил убить медиков, выстрелив из травматического пистолета.
Сотрудникам скорой удалось выбежать на улицу и вызвать правоохранителей, которые задержали мужчину и доставили его в полицейское отделение.