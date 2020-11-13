По данным издания, накануне скорая помощь приехала к больной женщине. Она отказалась ехать в больницу после осмотра. Однако ее пьяный сын настаивал на обратном и пригрозил убить медиков, выстрелив из травматического пистолета.

Сотрудникам скорой удалось выбежать на улицу и вызвать правоохранителей, которые задержали мужчину и доставили его в полицейское отделение.