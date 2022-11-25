Происшествия 25 ноября 2022, 17:24 Пьяный мужчина застрелил лося в Нижегородской области

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В Нижегородской области на трассе Владимир — Муром — Арзамас правоохранители задержали мужчину, который застрелил лося. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

На допросе задержанный рассказал, что застрелил животное из собственного оружия в Кулебакском лесничестве без разрешения, а мясо разделал на месте.

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Во время задержания мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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