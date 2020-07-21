21 июля 2020, 13:20
Пьяный мужчина выстрелил в голову соседке в Приморье
В селе Жариково, Приморский край, произошла стрельба. Пьяный 63-летний мужчина решил отомстить 45-летней соседке и начал стрелять в нее. Одна из пуль попала женщине в голову. Об этом сообщила «Лента».
Мужчина стрелял из своего ружья, написала «Экспресс газета». После произошедшего он пустился в бега, но его быстро поймали.
Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением головы.
Отмечается, что между соседями сложились неприязненные отношения, однако очевидцы говорят, что накануне происшествия конфликта у них не возникало.
Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей.