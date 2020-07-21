Пьяный мужчина выстрелил в голову соседке в Приморье

Мужчина стрелял из своего ружья, написала «Экспресс газета». После произошедшего он пустился в бега, но его быстро поймали.

Пострадавшую госпитализировали с огнестрельным ранением головы.

Отмечается, что между соседями сложились неприязненные отношения, однако очевидцы говорят, что накануне происшествия конфликта у них не возникало.

Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей.