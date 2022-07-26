26 июля 2022, 13:25
Пьяный мужчина ворвался в магазин и угрожал топором охранникам под Нижним Новгородом
В поселке Неклюдово на Бору в Нижегородской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения вошел в магазин с топором и взял в заложники охранников. Об этом написал сайт newsnn.ru.
В ГУ МВД по региону уточнили, что с помощью топора мужчина начал бить бутылки в отделе с алкогольной продукцией, а позже крушить другие полки с товарами.
Приехавшая на место ЧП полиция задержала дебошира. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве.