Пьяный мужчина в Шереметьево попытался пробраться в самолет по багажной ленте. Видео

В СМИ появилось видео удивительного путешествия пьяного мужчины на ленте багажного транспортера в аэропорту Шереметьево. На кадрах, снятых камерами наружного наблюдения, видно, как пассажир пытается вместе с чемоданами прорваться на взлетную полосу.

Но фокус не удался. Молодой человек и на ровной поверхности, вероятно, устоял бы с большим трудом, а сделать это не движущейся ленте тем более стало просто невыполнимой задачей.

Несколько секунд он даже пытался бежать по ней, упал, зацепился за ограждение руками и рюкзаком. В этот момент с него слезли ботинки. В конце концов он сдался и продолжил путешествие уже лежа.

В окружении чужих сумок и чемоданов парень добрался до пункта сортировки багажа. Там его ждала новая неудача — несмотря на худощавость, он застрял в устройстве сканирования багажа. Выбраться из него самостоятельно уже не получилось. На помощь пришла служба безопасности, сообщили СМИ.

Начальник пресс-службы Шереметьево Роман Генис заявил «360», что аэропорт работает в штатном режиме, и попросил обращаться за подробностями в полицию. В МВД сообщили, что информация о путешественнике проверяется.