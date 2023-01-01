Происшествия 01 января 2023, 04:40 Пьяный мужчина в Праге напал на полицейского в новогоднюю ночь РИА «Новости»

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Полицейский в Праге в ночь на 1 января разбирался в конфликте с двумя мужчинами, когда на него напал пьяный мужчина. Пострадавшего госпитализировали с ранением головы, сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева.

Инцидент произошел на Вацлавской площади в центре чешской столицы. На соседней уровне в результате использования пиротехники были разбиты 30 окон, добавили в ведомстве.

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«Пьяный мужчина по неизвестной причине напал на полицейского, который разбирался в происшествии с двумя другими мужчинами. С ранением головы полицейский доставлен в больницу. Еще шестерым раненым туристам медики оказали помощь на месте», — рассказала Сиржиштева.

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Ранее сообщалось, что вечером 31 декабря в пригороде Стокгольма произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека, один из них скончался в больнице.