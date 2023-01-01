01 января 2023, 04:40
Пьяный мужчина в Праге напал на полицейского в новогоднюю ночь
Полицейский в Праге в ночь на 1 января разбирался в конфликте с двумя мужчинами, когда на него напал пьяный мужчина. Пострадавшего госпитализировали с ранением головы, сообщила представитель полиции Виолета Сиржиштева.
Инцидент произошел на Вацлавской площади в центре чешской столицы. На соседней уровне в результате использования пиротехники были разбиты 30 окон, добавили в ведомстве.
Реклама
«Пьяный мужчина по неизвестной причине напал на полицейского, который разбирался в происшествии с двумя другими мужчинами. С ранением головы полицейский доставлен в больницу. Еще шестерым раненым туристам медики оказали помощь на месте», — рассказала Сиржиштева.
Реклама
Ранее сообщалось, что вечером 31 декабря в пригороде Стокгольма произошла стрельба. В результате инцидента пострадали три человека, один из них скончался в больнице.
Реклама
Реклама