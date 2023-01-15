Происшествия 15 января 2023, 00:12 Пьяный мужчина в Дагестане ранил ножом троих человек МВД: пенсионер в Дагестане напал с ножом на семью соседа, заподозрив его в слежке Pxhere

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Нетрезвый пенсионер напал с ножом на своих соседей в Дагестане. Пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале сообщила, что три человека получили ранения.

Правоохранители Ленинского района Махачкалы получили информацию о том, что в садоводческом товариществе «Талгинка» мужчина накинулся на семью из трех человек ножом. Нападавшим оказался 72-летний житель Дахадаевского района. По словам пенсионера, ему давно казалось, что сосед уделяет ему много внимания и якобы даже следит за ним.

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«На момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. И на этот раз он заподозрил „слежку“ со стороны соседа», — пояснили в ведомстве.

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Мужчина взял нож и напал на 62-летнего соседа. На крик выбежала жена и сын пострадавшего. Пьяный пенсионер ранил и их. По данным МВД, сосед получил проникающие ранения. Все трое пострадавших живы, их госпитализировали. Информация предварительная, добавили в ведомстве.