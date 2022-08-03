Пьяный мужчина утонул в реке в Татарстане

Мужчина не смог выбраться из реки Малый Уишь в Татарстане во время купания в пьяном виде. Об этом сообщило издание Inkazan со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по региону.

По предварительным данным, мужчина также купался в месте, где это было запрещено. Сообщение о происшествии поступило в экстренные службы в 17:28. Тело утонувшего удалось найти лишь в 22:10. Оно оказалось в 40 метрах от берега и на глубине в четыре метра. В том месте, где погибший купался, стоят запрещающий знак.