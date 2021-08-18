18 августа 2021, 20:56
Пьяный мужчина устроил гонки с полицейскими в Костромской области
Полицейским пришлось устроить погоню со стрельбой, чтобы задержать пьяного водителя в Костромской области. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Сначала мужчина проехал на красный сигнал светофора. Но когда полицейские потребовали остановиться, тот разогнался еще сильнее и попытался скрыться. В результате полицейские открыли стрельбу по колесам автомобиля.
Нарушитель был задержан. Оказалось, что он был пьян, а также ехал без прав. Свой поступок мужчина объяснил тем, что «поссорился с девушкой».