Пьяный мужчина устроил ДТП с участием семи авто в Петербурге

Пьяный мужчина устроил массовое ДТП в Санкт-Петербурге. Он повредил семь автомобилей, которые были припаркованы на проспекте Королева № 59к1. Об этом сообщили «Невские новости».

Зачинщиком происшествия оказался 22-летний водитель BMW. Он не имел водительских прав и при этом не являлся владельцем автомобиля. Происшествие произошло, когда мужчина выезжал со двора дома.

Ранее в Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Народного ополчения и Ленинского проспекта столкнулись два автомобиля Ford. Одна из них после удара влетела в пешеходов, которые переходили проезжую часть по зебре.