Пьяный мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле в Ленобласти

В поселке Павлово Кировского района Ленобласти сотрудники ДПС оставили пьяного мужчину на Ленинградской улице. Выяснилось, что автомобиль принадлежит его матери, у которой он украл ключи. А позже на этой машине подозреваемый врезался в другую легковушку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.