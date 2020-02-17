17 февраля 2020, 13:25
Пьяный мужчина устроил ДТП на угнанном автомобиле в Ленобласти
Сотрудники ДПС остановили в Ленобласти пьяного мужчину, который угнал автомобиль у своей матери. Об этом написал сайт «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В поселке Павлово Кировского района Ленобласти сотрудники ДПС оставили пьяного мужчину на Ленинградской улице. Выяснилось, что автомобиль принадлежит его матери, у которой он украл ключи. А позже на этой машине подозреваемый врезался в другую легковушку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.