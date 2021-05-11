Пьяный мужчина устроил дебош в самолете до Иркутска

Мужчина напился и устроил дебош в самолете Бодайбо — Иркутск. Об этом сообщило ИА Nation New со ссылкой на пресс-службу Восточно-Сибирского управления МВД на транспорте.

Уточняется, что нарушитель курил в туалете самолета и оскорблял сотрудников. В результате на него завели административный протокол сразу по трем статьям: дебош, курение в неположенных местах и появление в пьяном виде в общественном месте.

Хулигана могут оштрафовать на тысячу рублей или арестовать на 15 суток.