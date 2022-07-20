Пьяный мужчина упал с мотоцикла в Ивановской области

Мужчина за рулем мотоцикла Harley-Davidson спровоцировал ДТП в Вичугском районе Ивановской области. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла на 12-м километре трассы Вичуга — Приволжск. Водитель находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением и упал с транспортного средства. Его госпитализировали в Кинешемскую ЦРБ.

Сотрудники ДПС возбудили административное дело за вождение в пьяном виде и управление ТС без шлема.