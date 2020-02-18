Пьяный мужчина угрожал работникам бара пистолетом

По информации сайта «Дни.ру», персонал заведения заявил об инциденте в правоохранительные органы. Полиция прибыла на место и изъяла у мужчины травматический пистолет.

«Поступило сообщение о хулиганстве с оружием в баре, расположенном на улице Сретенке, доме 32, где выпивший посетитель начал угрожать пистолетом персоналу заведения», — пояснили в пресс-сложбе.

Ранее задержанный получил разрешение на хранение и ношение оружия.