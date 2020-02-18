18 февраля 2020, 12:45
Пьяный мужчина угрожал работникам бара пистолетом
Вечером 17 февраля посетитель московского бара угрожал пистолетом сотрудникам. На момент происшествия он был в алкогольном опьянении. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
По информации сайта «Дни.ру», персонал заведения заявил об инциденте в правоохранительные органы. Полиция прибыла на место и изъяла у мужчины травматический пистолет.
«Поступило сообщение о хулиганстве с оружием в баре, расположенном на улице Сретенке, доме 32, где выпивший посетитель начал угрожать пистолетом персоналу заведения», — пояснили в пресс-сложбе.
Ранее задержанный получил разрешение на хранение и ношение оружия.