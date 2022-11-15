Происшествия 15 ноября 2022, 19:12 Пьяный мужчина угрожал пистолетом сотрудникам ТЦ в Петербурге

Читать 360tv в

Полиция задержала пьяного дебошира, который угрожал пневматическим пистолетом персоналу торгового центра в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ Росгвардии по региону.

Мужчина вел себя неадекватно, мешал посетителям и сотрудникам. После конфликта с продавцами он выхватил оружие.

Реклама

Полиция приехала в торговый центр, после того как кто-то из персонала нажал на тревожную кнопку. Сотрудники не давали нарушителю покинуть здание до прибытия правоохранителей. После задержания выяснилась, что пневматический пистолет, которым размахивал мужчина, был без магазина и газового баллона.

Реклама

Дебошира доставили в отделение. Оказалось, что он многократно привлекался к административной ответственности, а также имеет судимость за повреждение чужого имущества.