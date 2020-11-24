24 ноября 2020, 13:04
Пьяный мужчина угнал машину и попал в смертельное ДТП
Пьяный мужчина угнал машину из автосалона в Ленинградской области. Пытаясь уйти от полицейских, он устроил смертельную аварию. Об этом сообщил Life.ru.
По данным сайта «Дни.ру», он врезался в машину, в которой находились три человека. В результате двое из них в больнице, а один скончался.
Мужчину поймали во время пешей погони. После задержания выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело.