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    24 ноября 2020, 13:04

    Пьяный мужчина угнал машину и попал в смертельное ДТП

    Дарья Морозова

    Пьяный мужчина угнал машину из автосалона в Ленинградской области. Пытаясь уйти от полицейских, он устроил смертельную аварию. Об этом сообщил Life.ru.

    По данным сайта «Дни.ру», он врезался в машину, в которой находились три человека. В результате двое из них в больнице, а один скончался.

    Мужчину поймали во время пешей погони. После задержания выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело.