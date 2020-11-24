Пьяный мужчина угнал машину и попал в смертельное ДТП

По данным сайта «Дни.ру», он врезался в машину, в которой находились три человека. В результате двое из них в больнице, а один скончался.

Мужчину поймали во время пешей погони. После задержания выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. На него завели уголовное дело.