22 ноября 2023, 12:02
Пьяный мужчина угнал легковушку с помощью трактора в Пензенской области
Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя Колышлейского района. Его подозревают в необычным угоне автомобиля. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, после распития спиртного фигурант решил пройтись по селу. Во время прогулки он заметил незапертый ВАЗ-2112 с ключом в замке зажигания.
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Мужчина попробовал завести двигатель чужой машины, однако попытки не увенчались успехом. Тогда он отбуксировал легковушку с помощью трактора.
Транспортное средство злоумышленник планировал продать по запчастям. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.
Уголовное дело
МВД РФ
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