Происшествия 22 ноября 2023, 12:02 Пьяный мужчина угнал легковушку с помощью трактора в Пензенской области

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Уголовное дело возбудили в отношении 30-летнего жителя Колышлейского района. Его подозревают в необычным угоне автомобиля. Об этом сообщил сайт «Пенза-пресс» со ссылкой на УМВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, после распития спиртного фигурант решил пройтись по селу. Во время прогулки он заметил незапертый ВАЗ-2112 с ключом в замке зажигания.

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Мужчина попробовал завести двигатель чужой машины, однако попытки не увенчались успехом. Тогда он отбуксировал легковушку с помощью трактора.

Транспортное средство злоумышленник планировал продать по запчастям. Теперь ему грозит до пяти лет колонии.