Пьяный мужчина угнал грузовик в Приморском крае

В Приморье в городе Артем нетрезвый 32-летний местный житель с территории одного из предприятий угнал грузовик Nissan Diesel. Его водитель по беспечности оставил ключи в замке зажигания.

На допросе подозреваемый заявил, что просто хотел покататься. Об этом информирует vostokmedia.com. Позже пьяный мужчина бросил транспортное средство посреди улицы. Машину нашли работники вневедомственной охраны. Вскоре была установлена личность злоумышленника. Угонщика задержали полицейские при поддержке представителей Росгвардии. Теперь мужчину будут судить за угон.