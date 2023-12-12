12 декабря 2023, 16:44
Пьяный мужчина ударом ножа убил знакомого в Новосибирской области
Правоохранители задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на данные СУ СК РФ по региону.
Преступление было совершено в одном из сел Мошковского района. Во время прогулки подозреваемый в состоянии опьянения поссорился с знакомым. В ходе конфликта он схватил нож и ударил приятеля в грудь.
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Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли его спасти.
Убийства
Следственный комитет России
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