Происшествия 12 декабря 2023, 16:44 Пьяный мужчина ударом ножа убил знакомого в Новосибирской области

Читать 360tv в

Правоохранители задержали жителя Новосибирской области, подозреваемого в убийстве. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград», ссылаясь на данные СУ СК РФ по региону.

Преступление было совершено в одном из сел Мошковского района. Во время прогулки подозреваемый в состоянии опьянения поссорился с знакомым. В ходе конфликта он схватил нож и ударил приятеля в грудь.

Реклама

Пострадавшего госпитализировали, однако медики не смогли его спасти.