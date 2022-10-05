Пьяный мужчина убил жену на глазах у подростка в Татарстане | 360°

Происшествия 05 октября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Пьяный мужчина убил жену на глазах у подростка в Татарстане

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В Татарстане полиция задержала 34-летнего местного жителя, который убил свою жену на глазах у 14-летнего подростка. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на Следственный комитет РФ по республике.

В сообщении говорится, что подозреваемый во время ссоры начал избивать женщину ремнем и рукояткой ножа. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

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Во время допроса подсудимый признал свою вину. Заведено уголовное дело.

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