Пьяный мужчина убил приятеля на судозаводе в Санкт-Петербурге

Драма между двумя рабочими произошла в подсобном помещении судостроительного завода Санкт-Петербурга. В результате происшествия один из мужчин скончался от полученных травм, написал РЕН ТВ.

По информации следствия, ссора между коллегами возникла во время распития спиртных напитков. У погибшего обнаружены гематомы головы и лица, а также перелом носа. В совершении убийства подозревается рабочий по малярному делу, сообщила «Свободная пресса».

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.