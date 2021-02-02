02 февраля 2021, 15:38
Пьяный мужчина саблей ранил полицейского во Франции
Мужчина в состоянии наркотического опьянения с саблей напал на представителей правоохранительных органов во Франции, сообщило РИА «Новости».
Уточняется, что происшествие случилось на западе страны, в городе Нант. Полиция получила информацию о конфликте между супругами. Когда стражи порядка прибыли на место, агрессивный мужчина, вооруженный саблей, напал на них. Один из полицейских получил ранения, сообщил сайт «Русская планета».
Ранее несколько человек получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в метрополитене Брюсселя.