Пьяный мужчина с топором напал на пенсионера в Волгоградской области

В Волгоградской области задержали 31-летнего мужчину, которого заподозрили в нападении на пенсионера. Об этом сообщил сайт novostivolgograda.ru со ссылкой на региональное МВД.

Нападение произошло в хуторе Куликовский. Медики сообщили в полицию, что к ним прибыл пациент с рубленой травмой головы. По подозрению в нападении задержали местного жителя, который ранее был судим. Будучи пьяным, он разругался с пенсионером и ударил его по голове топором. Возбуждено уголовное дело.