Происшествия 11 августа 2023, 17:43 Пьяный мужчина решил прогуляться по МКАД Дорожный патруль ЦОДД спас пьяного мужчину, который решил прогуляться по МКАД

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На минувших выходных система видеоаналитики МКАД передала диспетчеру сообщение о присутствии на оживленной дороге пешехода. На место сразу отправился дорожный патруль. О происшествии в Telegram-канале рассказал столичный дептранс.

Диспетчеры вызвали на место ближайший экипаж Дорожного патруля ЦОДД. Приехав, сотрудники обнаружили человека у разделительных ограждений по середине трассы в сильном алкогольном опьянении. Нарушителя передали в ГАИ по Северо-Восточному округу столицы. За нарушение правил дорожного движения мужчина получит административный штраф.

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В дептрансе добавили, что с начала года патруль ЦОДД более 13 тысяч раз помог московским водителям. Так, сотрудники 30 патрулей отбуксировали с дороги 3 992 автомобиля и составили 5708 схем места аварии.

К тому же более 100 тысяч пассажиров обратились в службу сервиса ЦОДД на московских причалах в июле.