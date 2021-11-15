Пьяный мужчина разрушил 10 могил на поселковом кладбище в Забайкалье

В Забайкалье 42-летний мужчина в нетрезвом состоянии совершил акт вандализма. Поссорившись со своей подругой, он отправился на кладбище и повредил там 10 погостов. Об этом написал «Царьград».

По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось отыскать подозреваемого. Мужчина является жителем Шерловой горы.

По факту вандализма полиция возбудила уголовное дело. За совершенное преступление мужчине грозит штраф в размере до 40 тысяч рублей, либо наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов. Также может быть назначен арест до трех месяцев.