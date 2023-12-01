Происшествия 01 декабря 2023, 11:03 Пьяный мужчина разнес остановку на востоке Москвы и попал под следствие МВД Москвы: мужчина разбил стекла автобусной остановки на 5-й Парковой улице Freepik

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В Восточном округе Москвы мужчину заподозрили в порче городского имущества. Предположительно, он разбил остановку общественного транспорта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным ведомства, нетрезвый 37-летний агрессивный прохожий подошел к остановке на 5-й Парковой улице и ногой выбил стекла ее боковой стенки. Затем мужчина скрылся.

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Его поступок попал на камеры видеонаблюдения. Мужчину быстро нашел и задержал участковый.

Против агрессора возбудили уголовное дело о вандализме. На время следствия его отпустили, но обязали явиться по первому требованию.

В этом месяце также зафиксировали случай вандализма: безбилетник разнес турникет на станции московского метро «Народное Ополчение» в Москве. Он попытался протиснуться на платформу за пассажиром, у которого был билет.