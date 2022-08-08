Пьяный мужчина разбил урной стекла 15 автомобилей в Москве. Видео

В Дмитровском районе Москвы задержали 41-летнего безработного мужчину, которого заподозрили в повреждении 15 автомобилей. На видео попал момент, когда он разбивает урной стекла машин. Кадры опубликовала пресс-служба столичного ГУ МВД.

«В дежурную часть ОМВД по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии опьянения металлической урной разбивает лобовые стекла у автомобилей, припаркованных в придомовой территории на улице Софьи Ковалевской. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники задержали злоумышленника», — сообщили в главном управлении МВД по Москве.

Материальный ущерб, нанесенный владельцам машин, устанавливается.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Также в Южном Тушине на северо-западе Москвы пьяный 18-летний москвич исцарапал 11 автомобилей и проколол их колеса, сообщило РИА «Новости».