Пьяный мужчина разбил урной стекла 15 автомобилей в Москве. Видео
МВД опубликовало видео, на котором пьяный мужчина разбивает урной стекла машин в Москве
В Дмитровском районе Москвы задержали 41-летнего безработного мужчину, которого заподозрили в повреждении 15 автомобилей. На видео попал момент, когда он разбивает урной стекла машин. Кадры опубликовала пресс-служба столичного ГУ МВД.
«В дежурную часть ОМВД по Дмитровскому району Москвы поступило сообщение о том, что мужчина в состоянии опьянения металлической урной разбивает лобовые стекла у автомобилей, припаркованных в придомовой территории на улице Софьи Ковалевской. Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники задержали злоумышленника», — сообщили в главном управлении МВД по Москве.
Материальный ущерб, нанесенный владельцам машин, устанавливается.
Правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Также в Южном Тушине на северо-западе Москвы пьяный 18-летний москвич исцарапал 11 автомобилей и проколол их колеса, сообщило РИА «Новости».