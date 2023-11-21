Происшествия 21 ноября 2023, 12:30 Пьяный мужчина разбил турникет на станции метро в центре Москвы Пьяный безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Киевская» в Москве

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В Москве на станции метро «Киевская» 29-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения решил проехать в метро без оплаты проезда. Он разбил турникет ногой и прошел к перрону. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что москвич подошел к турникету, который работал на вход, и умышленно ударил по створке ногой. В результате она разбилась. Далее он спокойно проследовал в подземку.

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Действия мужчины квалифицировали по уголовной статье о вандализме.

«Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее киевлянин случайно перевел деньги ВСУ и от злости разбил терминал. Когда он понял, что отправил деньги не своему знакомому, а на помощь украинским военным, начал бить по банкомату руками и ногами. Мужчина был пьян.