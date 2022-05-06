Пьяный мужчина пытался отобрать велосипед у курьера в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали жителя Ленобласти, который попытался отобрать велосипед у курьера по доставке еды. Об этом написали «Невские новости».

За помощью к правоохранителям обратились свидетели, на чьих глазах пьяный мужчина пытался вырвать у курьера велосипед и обещал ему расправой. Это произошло на Большом проспекте Петроградской стороны. Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали хулигана и доставили его в полицейское отделение.