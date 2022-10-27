Пьяный мужчина повредил ударами ног около 10 машин в Ростове-на-Дону | 360°

Происшествия 27 октября 2022, 04:58 Пьяный мужчина повредил ударами ног около 10 машин в Ростове-на-Дону

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Житель Ростова-на-Дону в состоянии алкогольного опьянения повредил по меньшей мере 10 машин во время прогулки. Об этом сообщила rostovgazeta.ru со ссылкой на информацию свидетелей в социальной сети «ВКонтакте».

Пьяный мужчина отправился гулять на парковке. Он ударил несколько автомобилей ногой. Ситуация попала на записи камер видеонаблюдения.

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«Теперь пострадавшие очень сильно хотят познакомиться с этим борцом с автомобилями лично», — рассказал автор поста.

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