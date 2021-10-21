Пьяный мужчина повредил остановку топором в Петербурге

В Санкт-Петербурге 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил остановку общественного транспорта топором. Прокуратура Выборгского района обвинила его в вандализме. Об этом написали «Невские новости».

По словам следователей, пьяный мужчина пришел на остановку вблизи ТРК «Озерки» с топором и начал им бить по павильону. Общий ущерб от его действий составил примерно 80 тысяч рублей. Дело о вандализме передано в суд. Расследование случившегося продолжается.