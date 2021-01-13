Пьяный мужчина пострадал при пожаре в жилом доме Санкт-Петербурга

На место прибыли сотрудники экстренных служб. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. По информации спасателей, огонь охватил постельные принадлежности. Во время ЧП один из жильцов отравился продуктами горения.

Представители МЧС отметили, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. Его осматривают врачи скорой помощи. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.