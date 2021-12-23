Пьяный мужчина пострадал при пожаре в Омске

В Омске на улице 2-я Брянская загорелся частный дом, где накануне шло застолье. Один из его участников был госпитализирован с острым отравлением продуктами горения.

Как сообщает gorod55.ru, 59-летнего хозяина дома экстренно доставили в больницу. Помимо отравления дымом, у него зафиксировали алкогольное опьянение.

Сейчас эксперты пытаются установить картину произошедшего. По предварительным данным, в доме накануне была вечеринка с алкоголем, а в качестве основной причины пожара называется неисправная печь.