Происшествия 04 августа 2023, 10:59 Пьяный мужчина попытался проникнуть в здание посольства США в Москве «МК»: пьяного мужчину задержали при попытке проникнуть в посольство США в Москве РИА «Новости»

Читать 360tv в

В ночь на 4 августа пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию посольства США в Москве. Его задержали, передал «Московский комсомолец».

По данным СМИ, инцидент произошел в 00:15 на Новинском бульваре. Нетрезвый мужчина попытался перелезть через забор американского посольства. Его задержали на месте. Причина его любопытства неизвестна.

Реклама

Сотрудники правоохранительных органов установили, что гражданин — работник одной из аутсорсинговых компаний. Полиция проводит проверку.

Ранее мужчину задержали за съемку здания Минобороны в Москве после атаки дронов. Мужчина вел запись объекта на телефон. Он утверждал, что туда упали БПЛА. Однако полиция их не обнаружила.