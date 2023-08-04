04 августа 2023, 10:59
Пьяный мужчина попытался проникнуть в здание посольства США в Москве
«МК»: пьяного мужчину задержали при попытке проникнуть в посольство США в Москве
В ночь на 4 августа пьяный мужчина попытался проникнуть на территорию посольства США в Москве. Его задержали, передал «Московский комсомолец».
По данным СМИ, инцидент произошел в 00:15 на Новинском бульваре. Нетрезвый мужчина попытался перелезть через забор американского посольства. Его задержали на месте. Причина его любопытства неизвестна.
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Сотрудники правоохранительных органов установили, что гражданин — работник одной из аутсорсинговых компаний. Полиция проводит проверку.
Ранее мужчину задержали за съемку здания Минобороны в Москве после атаки дронов. Мужчина вел запись объекта на телефон. Он утверждал, что туда упали БПЛА. Однако полиция их не обнаружила.
Москва 2023
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